ДТЭК инвестировал в плановую ремонтную кампанию на ТЭС более 3,4 млрд грн

В рамках плановой ремонтной кампании в январе - ноябре 2023 года ДТЭК Энерго инвестировал более 3,4 млрд грн в ремонтные работы на теплоэлектростанциях компании.

Благодаря этому за 11 месяцев текущего года был реализован 21 плановый ремонт на энергоблоках ТЭС (на сегодняшний день - 23). Все для того, чтобы оборудование могло работать на максимуме в течение всего осенне-зимнего периода.

"Из-за оккупации, разрушения и повреждения врагом в нынешний отопительный сезон энергосистема вошла с минимальным собственным резервом мощности. В результате этого в периоды дефицита Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за границы. Со своей стороны, чтобы работать зимой на максимуме, мы реализовали все запланированные к старту сезона ремонты ТЭС Всего отремонтировали 23 блока ТЭС Восстановили после обстрелов 8 энергоблоков На этом не останавливаемся, ведь, согласно графику, еще планируем отремонтировать энергоблоки и в декабре для более надежной работы энергосистемы Делаем все, чтобы украинцы были со светом и теплом несмотря на планы врага", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Напомним, что более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС. Еще около 5 ГВт были повреждены от обстрелов россии в минувшую зиму.