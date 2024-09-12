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ДТЭК инвестирует 140 млн евро в установки хранения энергии для усиления энергобезопасности Украины

Фото: ДТЭК инвестирует 140 млн евро в установки хранения энергии (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК построит установки по хранению энергии с общей мощностью 200 МВт для усиления энергетической безопасности Украины. Инвестиции в проект составят 140 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"ДТЭК построит в Украине установки хранения энергии общей мощностью 200 МВт, чтобы помочь построить безопасную и "зеленую" энергетическую систему. В проект будет инвестировано 140 млн евро, что делает компанию крупнейшим инвестором в установку хранения энергии в Украине", - говорится в нем.

Как отмечают в компании, батареи будут введены в эксплуатацию не позднее сентября 2025 г. и будут оказывать вспомогательные услуги НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что 22 августа компании группы ДТЭК вместе с другими участниками энергетической отрасли победили в конкурентном аукционе "Укрэнерго" на предоставление вспомогательных услуг. Это открывает возможности для развития рынка установок хранения энергии и строительства новых балансирующих мощностей.

"Несмотря на войну и ограниченный доступ к внешнему рынку капитала мы продолжаем инвестировать в Украину. Это не только восстановление разрушенного, но и строительство новых объектов в рамках нашей долгосрочной стратегии развития. ДТЭК первым в Украине еще в 2021 году начал строительство систем накопления энергии и фактически открыл этот рынок в Украине. Наш приоритет остается неизменным – это развитие зеленой энергетики в Украине, ускоренная интеграция нашей энергосистемы в Европу и повышение энергетической безопасности нашей страны", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, ДТЭК работает над строительством Полтавской ВЭС мощностью 650 МВт для усиления стабильности энергосистемы и усиления энергонезависимости региона.

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