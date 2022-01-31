ДТЕК імпортував рекордні 1,2 млн тонн вугілля для підтримки енергосистеми України

"Всупереч світовій енергетичній кризі, компанія ДТЕК мобілізувала всі зусилля для того, щоб забезпечити українців теплом і світлом. У безпрецедентно важких умовах ДТЕК імпортував понад 1,2 млн тонн вугілля, забезпечивши паливом не тільки власні ТЕС, а й станції державної генерації", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що шахти ДТЕК за підсумком року виробили понад 16,8 млн тонн вугілля. А ТЕС ДТЕК істотно наростили вироблення, щоб не допустити дефіциту електроенергії.

"ТЕС ДТЕК працюють максимальним складом обладнання, покриваючи всі піки споживання. За підсумком 2021 року ТЕС компанії наростили виробництво до 25 млрд кВт.годину, не допустивши дефіциту електроенергії", - зазначено в повідомленні.

У ремонт ТЕС за підсумком року інвестовано понад 2,6 млрд грн, завдяки чому обладнання енергоблоків повністю підготовлено до роботи в період максимальних навантажень, уточнили в компанії.

У ДТЕК також зазначили, що зараз з'явилися чергові спроби залишити під сумнів професіоналізм співробітників компанії ДТЕК і знецінити їх заслуги в проходженні опалювального сезону.

"ДТЕК завжди відкритий і максимально сприяє працівникам ЗМІ у виконанні ними професійних обов'язків. Закликаємо журналістів більш уважно вивчати ситуацію не вводити громадськість в оману", - йдеться в повідомленні.