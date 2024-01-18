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ДТЭК хочет убедить иностранные компании инвестировать в Украину, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Инвестируя в энергетические проекты во время войны ДТЭК хочет убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину как страну для инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в Давосе.

Он подчеркнул, что сейчас важнейшая задача для украинских компаний - оставаться на вершине международной повестки дня.

Нужно привести больше аргументов иностранным компаниям, почему они должны начать серьезно инвестировать в Украину, чтобы помочь восстановить экономику страны.

"Во время войны наша компания инвестировала сотни миллионов в ветроэлектростанции и восстановила свои производственные мощности (после обстрелов, - ред.). И, конечно, мы это приводим, как пример и аргумент, чтобы убедить иностранные компании серьезно рассматривать Украину", - подчеркнул Тимченко. .

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции - проекта, поддерживаемого Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании.

Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

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ДТЭКМаксим Тимченко