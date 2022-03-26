RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК евакуював 3 тисячі співробітників та членів їх сімей з зон бойових дій

Фото: ДТЕК евакуював 3 тисячі співробітників та членів їх сімей з зон бойових дій (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія ДТЕК забезпечила евакуацію близько 3 тисяч своїх співробітників та членів їх сімей з точок бойових дій проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ми не стоїмо осторонь щодо гуманітарних питань. Протягом всіх цих тижнів ми забезпечували евакуацію співробітників і членів їх сімей, це близько трьох тисяч людей", - сказав він.

Сахарук також, що компанія забезпечує міста та громади медикаментами, продуктами харчування та вугіллям для евакуаційних поїздів.

Також, за словами Сахарука, ДТЕК підтримує Збройні сили України та сили територіальної оборони автомобілями, противотанковими їжаками, технікою, та робить все можливе для забезпечення допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКевакуаціяВійна Росії проти України