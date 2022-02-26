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В "ДТЕК Енерго" заявили, що продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми

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Субота 26 лютого 2022 14:51
В "ДТЕК Енерго" заявили, що продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми Фото: в "ДТЕК Енерго" заявили, що продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

ТЕС та шахти "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми в умовах війни з Росією.

Про це йдеться в повідомлення компанії.

В роботі 15 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго", 21 - знаходиться в резерві. Працюючі блоки несуть сумарне навантаження 2727 МВт.

Всі теплоелектростанції "ДТЕК Енерго", крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в місті Щастя.

Усі шахти компанії працюють в штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми.

Робота машинобудівних підприємств - Corum Group призупинена, оскільки це не критично необхідно для забезпечення виробничого циклу.

Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля.

На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію.

"Енергетики та антикризові штаби працюють в режимі 24/7. Для забезпечення безпеки енергетиків максимальна кількість працівників продовжує працювати віддалено. На підприємствах знаходяться лише критично необхідні для іх функціонування співробітники. Ми дбаємо про їх безпеку", - повідомили в компанії.

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