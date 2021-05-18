"ДТЕК Енерго" завершив реструктуризацію кредитного портфеля

"ДТЕК Енерго" і кредитори знайшли взаємовигідне рішення, що дозволило на засіданнях комітетів власників єврооблігацій, банків-кредиторів, і судових слуханнях затвердити умови реструктуризації позик.

17 травня 2021 року угода з кредиторами, затверджена Високим судом Англії та Уельсу, набрала законної сили.

Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях "ДТЕК Енерго" буде конвертована в єврооблігації ДТЕК Нафтогаз у сумі $ 425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Решта заборгованості (основна частина банківського боргу і поточний випуск єврооблігацій за вирахуванням суми випуску єврооблігацій ДТЕК Нафтогаз) буде конвертована в нові єврооблігації на суму $1,65 млрд "ДТЕК Енерго" зі ставкою 7% річних і терміном погашення звернення до 31 грудня 2027 року.

"ДТЕК Енерго", попри втрату активів на Донбасі, системну кризу на ринку електроенергії України та економічний спад, викликаний пандемією коронавірусу COVID 19, успішно завершив процес реструктуризації єврооблігацій і основної банківської заборгованості на загальну суму понад $ 2 млрд. У конструктивному, партнерському діалозі з нашими кредиторами ми визначили параметри випуску нових єврооблігацій. Наша домовленість - приклад відкритого і відповідального європейського підходу у відносинах з інвесторами, і доказ того, що ДТЕК завжди виконує всі зобов'язання перед своїми партнерами. Це питання ділової репутації та довіри до українського бізнесу. Я хочу щиро подякувати наших кредиторів за їх витримку і розуміння", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.