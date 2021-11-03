ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"ДТЕК Енерго" ввів 23 нові лави та екстрено нарощує видобуток вугілля

Новость на русском →
Київ, Середа 03 листопада 2021 16:14
"ДТЕК Енерго" ввів 23 нові лави та екстрено нарощує видобуток вугілля Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Шахти "ДТЕК Енерго" в січні-жовтні ввели в експлуатацію 23 нових лави, видобувши 13,7 млн. тонн вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У січні-жовтні цього року на шахтах "ДПЕК Енерго" видобули 13,7 млн ​​тонн вугілля марки "Г". Для забезпечення стабільного безперервного видобутку за цей період на шахтах компанії ввели в роботу 23 нові лави. Тільки у жовтні на шахтах компанії було видобуто більше 1,4 млн тонн палива та запущено 2 нові лави", - йдеться в повідомленні.

До кінця року компанія планує забезпечити видобуток 17 млн ​​тонн вугілля та запустити ще 6 лав.

"Компанія "ДТЕК Енерго" забезпечує істотний внесок у енергонезалежність України, тому зараз на плечах українських гірників ще більше відповідальності. Стартував опалювальний сезон і разом з енергетиками потрібно забезпечити світло та тепло в будинках мільйонів наших співвітчизників", - цитує прес-служба слова Ільдара Салєєва.

Станом на 2 листопада запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК становили 403 тис. тонн. Поповнення запасів відбувається за рахунок власного видобутку, і завдяки імпорту.

У жовтні ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали максимальним складом обладнання - по 28-30 блоків. Крім того, компанія екстрено відвантажила майже 50 тис. тонн вугілля для потреб "Центренерго" та "Донбасенерго", які відчувають гострий дефіцит вугілля.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну.

ДТЕК заключив контракти на імпорт близько 0,5 млн тонн вугілля з США.

Станом на 1 листопада запас вугілля на українських ТЕС складав близько 600 тис. тонн, що в 4 рази менше передбаченого Міненерго графіку.

Основні проблеми з нестачею вугілля відчувають державні ТЕС компанії "Центренерго", запасі вугілля на яких менше 100 тис. тонн.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти