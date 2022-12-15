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"ДТЭК Энерго" направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС

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Четверг 15 декабря 2022 11:07
"ДТЭК Энерго" направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС Фото: "ДТЭК Энерго" направит сэкономленные от выкупа евробондов средства на восстановление ТЭС (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Компания "ДТЭК Энерго" оплатит $20 млн за выкуп евробондов в рамках выполнения международных обязательств перед инвесторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на биржевое сообщение компании.

О намерениях выкупить евробонды у "ДТЭК Энерго" объявили в конце ноября.

Выкуп позволит снизить долговую нагрузку на компанию и направить больше средств, сэкономленных от обслуживания международного долга, на восстановление ТЭС после российских ракетных ударов.

В компании отмечали, что, несмотря на войну, с начала года инвестиции в угольные и энергетические предприятия составили более 3 млрд. грн.

За девять месяцев 2022 года "ДТЭК Энерго" также уплатила 9,5 млрд грн налогов - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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ДТЭК ТЭС
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