У "ДТЕК-Енерго" закликали усунути від управління енергетикою популістів

Ілюстративне фото (dtek.com)

Зокрема, серед рішень, які призвели енергетику до колапсу, в компанії назвали відновлення імпорту струму з РФ та Білорусі

Необхідно відсторонити від управління енергетикою непрофесіоналів, через яких вона зараз знаходиться в кризовому стані, і призначити компетентного міністра. Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

"На електростанції є щит, така велика стіна, з якою управляють котлом, турбіною та генератором. Там сотні лампочок, сотні вимикачів, тумблерів. І людей, які керують цим, навчають понад 10 років. Він спочатку приходить стажистом, обхідником, потім молодшим машиністом. І потім, після проведення тестів на симуляторах, пускають управляти цим щитом. У мене таке враження склалося, що десь місяців 6 назад цей щит перенесли десь в центр міста і дали можливість кожному перехожому спробувати натиснути на кнопки. Прийшли сюди політики, блогери, фінансисти, консультанти. І ось почали натискати на кнопки", - розповів Сахарук.

Зокрема, серед таких рішень, які призвели енергетику до колапсу, він назвав відновлення імпорту струму з Росії та Білорусі, зниження ціни на електроенергію на ринку до рівня нижче собівартості. В результаті генеруючі та вуглевидобувні компанії терплять збитки, а енергетики та шахтарі залишилися без роботи.

"Зараз воно все горить червоним світлом. Блимають лампочки, звучить сирена. І вся енергетика знаходиться в ситуації аварії. У чому виражається? А у тому, що не може заплатити заробітну плату своїм людям, вперше за всю історію, насправді. Заборгованість перед ним близько 8 мільярдів. Зелені виробники електроенергії не можуть отримати 4,5 мільярда зароблених грошей. Теплова генерація – 3 мільярди збитків. 40 тисяч шахтарів на 30 шахтах знаходяться на просте. Сотні людей залишилися без роботи. 2,9 мільйона тонн вугілля знаходяться на наших складах", - пояснив Сахарук.

На його думку, для виходу з кризи необхідно негайно усунути від керівництва енергетикою політиків-популістів і призначити компетентного міністра енергетики.

"Вихід - це ось цих всіх популістів, блогерів прибрати з цього щита, пустити людей туди, які розуміють. Призначити міністра енергетики, який буде, знає, що робити. А треба швидко, чітко, системно приймати рішення по заданому алгоритму. І я думаю, через 2-3 тижні ми побачимо перший результат", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Своєю чергою голова правління АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що з-за низького рівня оплати населенням за спожиту електроенергію і кризи в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.