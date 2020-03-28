"ДТЕК-Енерго" готує компромісний варіант виплати купона по облігаціях і відсотків за кредитами

"ДТЕК Енерго" в рамках заходів з мінімізації негативних економічних наслідків кризи зупиняє виплати купона за єврооблігаціями та відсотків по банківському боргу і готує компромісний варіант виплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

У компанії відзначають, що у зв'язку з введенням урядом з 25 березня надзвичайної ситуації в країні, компанія ДТЕК підготувала план кризового реагування, який включає заходи щодо мінімізації негативних економічних наслідків, викликаних пандемією коронавірусу, для забезпечення роботи підприємств, захисту здоров'я працівників, збереження безперервності виробничих процесів в умовах надзвичайної ситуації.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго "Дмитра Сахарука, компанія повинна негайно вжити всі необхідні заходи для максимальної концентрації ресурсів і гарантувати безперервність виробничих процесів, які забезпечать українців світлом і теплом у період карантину.

Крім того, у зв'язку з цим "ДТЕК Енерго" розробляє пропозицію щодо введення standstill і реструктуризації боргу щодо випуску єврооблігацій і звернулася до власників єврооблігацій і банківського боргу з проханням підтримати компанію у цьому складному вирішенні.

"Сьогодні критично важливо об'єднувати зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19", - підкреслили в "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільше вугільне підприємство "ДТЕК Енерго" змушене призупинити з 1 квітня на підприємствах "ДТЕК Добропіллявугілля", шахті "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" роботи з видобутку, збагачення вугілля та підготовки гірничих виробок через політику держави в енергетиці та імпорту струму з Росії та Білорусі.