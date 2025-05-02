ДТЭК Энерго включили в "Клуб белого бизнеса"

"Компания ДТЭК Энерго вошла в "Клуб белого бизнеса", подтвердив высокий уровень налоговой дисциплины и прозрачности ведения бизнеса. Это признание стало возможным благодаря строгому соблюдению действующего налогового законодательства Украины и соответствия всем установленным критериям добросовестного налогоплательщика", - говорится в нем.

Отмечается, что "Клуб белого бизнеса" - это инициатива Государственной налоговой службы Украины, которая объединяет компании, добровольно придерживающиеся высоких стандартов в уплате налогов, прозрачности и открытости ведения деятельности.

Признание компании членом "Клуба белого бизнеса" подтверждает ее репутацию как ответственного и прозрачного налогоплательщика.

"Только по итогам 1-го квартала этого года предприятиями ДТЭК Энерго было уплачено 6,3 млрд грн налоговых платежей в бюджеты всех уровней Украины. Для нас принципиально важно придерживаться высоких стандартов ведения бизнеса, поддерживать прозрачность и ответственность перед обществом и государством", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее ДТЭК Ахметова признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.