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ДТЭК помог восстановить почти полностью уничтоженную оккупантами СЭС в Николаевской области

Фото: ДТЭК помог восстановить почти полностью уничтоженную оккупантами СЭС Николаевской области (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики ДТЭК ВСЭ помогли компании "Нико Солар" восстановить солнечную электростанцию, почти полностью разрушенную из-за действий оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК ВИЭ.

"Специалисты компании ДТЭК ВИЭ по заказу коллег-энергетиков выполнили работы по восстановлению солнечной электростанции "Нико Солар", расположенной в Николаевской области. Это первый подобный внешний проект компании после успешного опыта по восстановлению Трифоновской СЭС", - говорится в нем.

Из-за российских обстрелов на станции мощностью 5,7 МВт было повреждено 90% генерирующего оборудования. Чтобы вернуть ее к работе, ДТЭК перевез на СЭС свой строительный городок, где жили энергетики и все время работали над ремонтом.

Специалисты компании должны были обследовать, отремонтировать и заменить энергетическое оборудование, откалибровать солнечные панели, сделать их перекомпоновку, подключение и наладку, установить автоматизированную систему управления для достижения максимально возможного уровня генерации СЭС.

В результате команде ДТЭК ВСЭ удалось восстановить 60% генерирующей мощности солнечной электростанции (3 МВт) за рекордные 40 дней, и она уже снова генерирует электроэнергию для региона.

"Зеленая энергетика - это залог энергетической безопасности Украины. Поэтому мы без колебаний присоединились к восстановлению солнечной станции наших коллег, чтобы регион снова имел такие важные мегаватты распределенной генерации. Готовы помогать и другим компаниям, чтобы люди были уверены в надежном источнике энергообеспечения следующей зимой", – отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

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ДТЭКНиколаевская область