ДТЭК помог приобрести бронеавтомобиль для харьковских спецназовцев

К приобретению спецтранспорта присоединились еще несколько компаний, входящих в Ассоциацию газодобывающих компаний Украины.

В компании сообщают, что 9 июня бронеавтомобиль был передан подразделению спецназначения харьковской Нацполиции, выполняющему боевые задания вместе с бойцами ВСУ.

"Сегодня передали спецподразделения КОРД современный бронированный автомобиль "Козак". Такие специализированные авто обеспечивают надежную защиту личного состава и являются незаменимыми для решения задач, возложенных на наших спецназовцев. Спасибо всем меценатам, которые объединились и профинансировали этот проект", - отметил председатель Харьковской ова Олег Синегубов.

Бронированный спецтранспорт стоимостью 12 млн грн учитывает все потребности подразделения и сегодня 9-местное авто помогает сохранить жизнь защитников Украины во время выполнения боевых задач.

"С начала полномасштабной войны все бизнесы ДТЭК активно приобщились к помощи Вооруженным силам. Мы никогда не оставались в стороне и продолжим оказывать всестороннюю поддержку вплоть до полной победы Украины", - отмечают в компании.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения группа ДТЭК направила более 920 млн грн в помощь военным и на гуманитарные цели.