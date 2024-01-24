ДТЭК за время полномасштабной войны инвестировал в экономику Украины 1 млрд долларов, - Тимченко

"Общий объем инвестиций по группе ДТЭК, без учета проекта Тилигульской ВЭС (EUR 200 млн, - ред.), в прошлом году был примерно $550 млн, а всего с начала полномасштабной войны - $1 млрд", - сказал Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что во время войны компания инвестировала огромные средства в сети, электростанции, добычу угля.

"Вероятно, что не так много украинских компаний, которые за время полномасштабной войны инвестировали столь большие средства в экономику страны", - добавил он.

Напомним, ранее на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.