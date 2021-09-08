ДТЕК в серпні збільшив запаси вугілля на 14%

Запаси вугілля на складах ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" в серпні збільшилися на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва під час дискусії на Energy Club.

"Запаси вугілля на складах наших ТЕС ростуть. Тільки за серпень вони збільшилися майже на 77 тис. Тонн або на +14%", - повідомив Салєєв.

Він додав, що станом на 7 вересня на станціях ДТЕК знаходилося 623 тис. тонн вугілля.

"Для забезпечення стабільності енергосистеми ми, в першу чергу, використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково почали його завчасний імпорт з Польщі, США, Казахстану", - заявив Салеев.