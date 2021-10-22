ДТЕК Ахметова законтрактував додаткову партію вугілля з США

Компанія ДТЕК підписала контракт на поставку додатково 60 тис. т вугілля з США в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "ДТЕК Енерго" в Facebook .

"ДТЕК та міжнародною компанією HC Trading домовлено про додаткову судову партію американського вугілля, обсягом 60 тис. т. Очікується, що поставка прибуде до України в середині листопада цього року", - йдеться в повідомленні компанії.

Всього в листопаді ДТЕК очікується сумарно 2 партії вугілля з США загальним обсягом 135 тис.тонн.

В цілому, законтрактований компанією ДТЕК обсяг вугілля з США досяг 285 тис. т.

Раніше ДТЕК повідомив про контрактування близько 0,5 млн тонн вугілля, в т.ч. з Польщі - 320 тис. тонн, США - 150 тис. тонн. Обсяги поставок вугілля з РФ і Казахстану компанія поки не розголошувала.

Станом на 21 жовтня компанія отримала 278 тис.т імпортного вугілля.

За оцінками радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, ТЕС не вийдуть на планові показники запасів вугілля в поточному осінньо-зимовому періоді, але ситуація на ТЕС "ДТЕК Енерго", а також рішення щодо стабілізації фінансового стану ПАТ "Центренерго" дозволяють говорити про можливість проходження ними ОЗП в штатному режимі.