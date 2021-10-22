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ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США

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Киев, Пятница 22 октября 2021 15:45
ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США Фото: ДТЭК (dtek.com)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку дополнительно 60 тыс. т угля из США в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "ДТЭК Энерго" в Facebook.

"ДТЭК и международной компанией HC Trading договорено о дополнительной судебной партию американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября", - говорится в сообщении компании.

Всего в ноябре ДТЭК ожидается суммарно 2 партии угля из США общим объемом 135 тыс. тонн.

В целом, законтрактованный компанией ДТЭК объем угля из США достиг 285 тыс. т.

Ранее ДТЭК сообщил о контрактовании около 0,5 млн тонн угля, в т.ч. из Польши - 320 тыс. тонн, США - 150 тыс. тонн. Объемы поставок угля из РФ и Казахстана компания пока не разглашала.

По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде, но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими ОЗУ в штатном режиме.

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ДТЭК Соединенные Штаты Америки
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