ДТЕК Ахметова рекордно збільшив видобуток газу на тлі загрози дефіциту

"Видобуток "ДТЕК Нафтогаз" за 11 місяців 2021 року склав 1,88 млрд куб. м газу, що на 2% перевищує обсяг видобутку за весь 2020 рік. Це стало новим рекордом як для компанії, так і для всього приватного газовидобутку України", - повідомили у компанії.

У 2021 році "ДТЕК Нафтогаз" завершив буріння 4 свердловин і почав бурити 3 нові свердловини на Мачухському та Семиренківському родовищах.

"За цей рік ми впровадили цілу низку технологій та цифрових рішень, які ніколи раніше не використовувалися в українському газовидобутку: глибинні відеокамери, систему цифрових двійників родовищ, інтелектуальну систему управління роботою свердловин та низку інших. Все це дозволяє нам збільшувати видобуток газу та зміцнювати енергетичну безпеку країни", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Нафтогаз" Ігоря Щурова.

За підсумками 2021 року, компанія планує вийти на видобуток 2 млрд куб. м.