ДТЕК Ахметова привіз в Україну уже друге судно із вугіллям із США

"Не дивлячись на вкрай складні умови з доступністю і рекордними цінами на енергоносії на світових ринках, сьогодні ми зустрічаємо вже друге судно з вугіллям із США. Найближчими днями воно поповнить запаси наших ТЕС і дозволить забезпечити стабільність української енергосистеми у пікові періоди. Ми мобілізували увесь наявний ресурс для того, щоб у цих надскладних умовах забезпечити стабільність енергосистеми, світло та тепло у домівках українців, особливо в опалювальний сезон”, - зазначили у "ДТЕК Енерго”.

Також у компанії очікують в грудні прибуття в Україну ще трьох суден класу "Панамакс" з вугіллям, зафрахтованим для потреб власної генерації. Сумарний обсяг домовлених на листопад – січень поставок складає майже 470 тис. т.

У ”ДТЕК Енерго" також зазначили, що на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого компанією газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав понад 0,9 млн т. і продовжуються перемовини про додаткові обсяги палива.

Нагадуємо, напередодні 60,5 тис. т палива із першого судна класу "Панамакс", привезеного ДТЕК для потреб державної генерації "Центренерго", були відвантажені в вагони та направлені на адресу Вуглегірської, Зміївської та Трипільської ТЕС. Вони мають допомогти стабілізувати ситуацію із нестачею вугілля на державних ТЕС.