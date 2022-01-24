ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ДТЕК Ахметова придбав додатково 4 судна з вугіллям з США і Колумбії для проходження опалювального сезону

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 січня 2022 13:07
ДТЕК Ахметова придбав додатково 4 судна з вугіллям з США і Колумбії для проходження опалювального сезону Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додатково 4 партії вугілля з США і Колумбії для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "ДТЕК Енерго".

"Нові поставки з вугіллям із США та, походженням з Колумбії, прибудуть до України протягом лютого-березня. Таким чином, на сьогодні загальна кількість поставок компанією морем збільшена до 13 суден, а обсяг імпортного вугілля - до 858 тис. тонн", - повідомили в компанії.

Станом на 24 січня ДТЕК поставив в Україну уже 9 суднових партій з вугіллям з Колумбії та США. Це дозволило збільшити запаси вугілля на ТЕС компанії до 548 тис. тонн.

Загалом, у вересні–грудні 2021 року ДТЕК було імпортовано 880 тис. тонн вугілля. А загальні обсяги вже законтрактованого компанією імпортного палива перевищили 1,3 млн тонн.

"Попри дефіцит палива і високі ціни на енергоносії на світових ринках, нам вдалося домовитися про нові суднові партії. Це додатковий запас міцності, особливо в розпал опалювального сезону і морозів, коли різко збільшується споживання електрики і теплова генерація несе додаткове навантаження", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року шахти "ДТЕК Енерго" видобули 1,7 млн тонн вугілля, що на 21% більше середньомісячного показника минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон