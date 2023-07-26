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ГСЧС завершила демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье

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Закарпатская область, Среда 26 июля 2023 00:46
ГСЧС завершила демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье Фото: мост на Закарпатье после обрушения (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

После обрушения моста в Тячевском районе, который проходит через Терново, Ольховцы и Бедевлю (Закарпатская область), работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) завершили демонтаж разрушенных частей переправы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайники вместе с другими службами гражданской защиты продолжают работы над восстановлением сообщения между н.п. Тересва и Бедевля в Тячевском районе.

Так, устанавливается третья секция тяжелого механизированного моста ТММ-3М1.

В ГСЧС проинформировали, что был завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика, застрявшего на держательных конструкциях.

Видео: на месте обвала моста на Закарпатье ГСЧС продолжает работы

Обвал моста на Закарпатье

Напомним, в понедельник вечером, 24 июля, между пгт. Тересва и с. Бедевля Тячевского района на автодороге Н 09 "Мукачево-Львов" произошел обвал секции моста через р. Тересву, а также было падение грузовых и легковых автомобилей.

В результате ЧП пострадали 5 человек, из них двое детей из легковушки, которые были госпитализированы.

Организован объезд аварийного участка через с. Нересница. Место происшествия оцеплено работниками Национальной полиции.

В ГСЧС сообщили, что на месте обвала моста в Закарпатье установят временную переправу.

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