"Друзья" Путина за бортом? Чем завершился для Европы турбулентный период выборов

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По Европе прокатилась серия выборов, по итогам которой в ряде стран обновилась власть. Почти повсюду популистов, из числа правых и левых, часто называемых "друзьями Путина", удалось не допустить к власти.

Как показали эти выборы, основания для недовольства старыми "системными" партиями есть повсеместно в Европе. И популисты то справа, то слева используют это недовольство, предлагая простые решения сложных проблем.

Их, в свою очередь, пытается использовать Россия, финансируя всех, кто готов брать деньги. Главное, чтобы они сеяли хаос. Другое дело, что не все популисты хотят сотрудничать с Россией, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину – и подавно. Подтверждение этому "Братья Италии" или "Право и справедливость" в Польше, наконец, "Национальное объединение" во Франции.

Что показали выборы во Франции, Великобритании и Европарламенте

Выборы в Европарламент прошли наиболее "гладко". Несмотря на то, что во многих странах избиратели рассматривают их как проявление протеста. Часто именно на выборах в Европарламент побеждают те, кто во время национальных выборов имеет худшие результаты. Системные правоцентристы из EPP, левоцентристы S&D и центристы Renew получили достаточно голосов, чтобы снова сформировать коалицию. Вместе с тем, правые популисты победили во Франции, Австрии, Италии, а в Германии заняли второе место.

Далее наиболее драматично разворачивались события во Франции, где после победы Национального объединения (фр. Rassemblement national, сокращенно RN) президент Эмманюэль Макрон объявил досрочные парламентские выборы. И этот случай наиболее показателен.

Объявляя выборы, Эмманюэль Макрон по сути шел ва-банк. Риск "проиграть" парламент был огромен и единственная надежда была на специфическую двухтуровую систему французских выборов, где во втором туре все объединяются против ультраправых. В этот раз такая модель сработала только частично – "Национальное объединение" Марин Ле Пен в итоге заняло только третью позицию по количеству депутатов. В то же время это все же наибольшее количество ультраправых депутатов за всю историю Пятой французской республики.

Лидеры Национального объединения во Франции на митинге (фото: Getty Images)

Причин такого успеха RN на этих выборах несколько: не всегда центристским силам президента удавалось договориться с другими, преимущественно представителями альянса "Новый народный фронт". Кроме того, ультраправые сделали выводы из предыдущих поражений и использовали менее радикальную риторику.

Но, пожалуй, самый неприятный момент для Макрона в этой ситуации – победа левых сил. Альянс "Новый народный фронт" изначально не был единым, ведь в его состав входят Социалистическая партия, Зеленые, "Непокорная Франция" Жан-Люка Меланшона и даже Коммунистическая партия. К слову, последние две, равно как RN, имеют давнюю историю связей с Россией.

В настоящее время переговоры о формировании коалиции продолжаются. Но ключевым вопросом остается то, почему правые и левые популисты смогли получить так много голосов. Главная причина – социальное недовольство внутренней политикой Макрона, которое и дальше будет "разъедать" Францию изнутри по крайней мере до президентских выборов 2027 года.

Несколько по-другому сложилась ситуация в Великобритании. Отличие этой страны состоит в том, что победители выборов – лейбористы – являются системной партией, которая никак не собирается бросать вызов политической системе Великобритании. Что не менее важно, они понимают реальность угрозы России и в этом плане продолжат политику консерваторов. В частности, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил разрешение на использование Украиной британских ракет "Storm Shadow" для ударов по территории России.

В целом, лейбористы одержали победу благодаря усталости населения от 14-летнего правления консерваторов и возможности критиковать оппонентов за нерешенные проблемы внутри страны. По данным опроса Ipsos, пять основных проблем, волнующих британцев: здравоохранение (41%), экономика (33%), иммиграция (30%), инфляция (29%) и доступность жилья (17%). Смогут ли эти проблемы решить лейбористы – открытый вопрос.

Что делать с популистами

Массовое присутствие правых и левых популистов в парламентах Европы ставит в повестку дня вопрос, что с ними делать дальше. Все-таки они представляют значительный процент избирателей. По крайней мере, в трех странах ЕС эта проблема уже возникла в полный рост.

В Германии на общегосударственном уровне ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) имеет рейтинги около 20%, но остается изолированной. Однако эта страна - федерация, где большую роль играют местные парламенты. Там уже есть несколько примеров ситуативного объединения с АfD. К слову, в большинстве своем их партнерами по коалиции становится Христианско-Демократическая партия (CDU), которую долгое время возглавляла Ангела Меркель. Такие случаи почти всегда становятся скандальными, но повторяются то и дело.

Поэтому в немецких медиа за выборами во Франции следили именно с этой точки зрения – удастся ли правых популистов и дальше держать изолированными. Предварительный вывод – да. На следующих всеобщих выборах в Германии, которые должны пройти в 2025 году, старые системные партии могут надеяться на повторение в каком-либо виде французского сценария – когда все объединяются против популистов. В этом плане также важным стресс-тестом для Германии станет ряд местных выборов в конце этого года в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

Похожая ситуация складывается и в Австрии, где парламентские выборы должны пройти 29 сентября этого года. На них сейчас лидирует правопопулистская Австрийская партия свободы с рейтингом 27%. Впрочем, здесь блок на сотрудничество с правыми популистами давно снят. Партия свободы уже несколько раз участвовала в правительственных коалициях.

Есть и другой пример, когда правых популистов привлекли к власти. В Нидерландах 2 июля наконец-то сформировали коалицию, в которую вошла ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Хотя переговоры шли долго и тяжело – выборы прошли еще в декабре прошлого года. Правда, коалиция стала возможна только после того, как лидер Партии свободы несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не претендовать на пост премьер-министра.

Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс (фото: Getty Images)

Ситуация с правыми и левыми популистами в рядах наших союзников остается сложной. Где-то их удалось сдержать, где изолировать, а где взять в коалицию при условии, что они смягчат свою риторику.

Вместе с тем остается еще один фактор, который может склонить чашу весов в одну или другую сторону.

Фактор Трампа и ситуация в Европе

До сих пор подвешенной остается ситуация в крупнейшей по военной мощи стране Запада – Соединенных Штатах Америки. В противостоянии "системному" Джо Байдену якобы "внесистемный" Дональд Трамп смог оседлать волну общественного недовольства, равно как это сделали в Европе правые и левые популисты.

Пока что в США сохраняется интрига, ведь оба кандидата "не вытянули из рукава" все свои козыри. До сих пор не назван кандидат в вице-президенты, который пойдет в паре с Трампом, так же неизвестно, кто будет в команде обоих кандидатов. И, наконец, избирательные штабы еще не начали массово бомбить избирателей политической рекламой.

Дополнительно на ход выборов влияет неопределенная ситуация с Байденом . После провальных, по мнению большинства американцев, дебатов, среди демократов все больше призывов к Байдену сняться с выборов. Пока он четко ответил, что остается в президентской гонке. Но эта ситуация все равно вносит смятение в ряды демократов. А также дает Трампу еще больше возможностей критиковать Байдена.

Возможная победа Трампа в любом случае повлияет на мировую политику, но среди прочего она может дать новый импульс популистам в Европе, с которыми у Трампа установились контакты еще во время первого президентства. Это все в свою очередь создает риски для поддержки Украины.

При написании материала использовались данные о результатах выборов в ЕС, заявления европейских политиков и опросы общественного мнения.