Друзья Путина получили рекордные дивиденды на подъеме военной экономики, - Bloomberg

Российские магнаты получили миллиарды долларов в виде дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне смягчения экономической неопределенности из-за войны против Украины.

По меньшей мере дюжина бизнесменов получила более 1 триллиона рублей (11,3 млрд долларов) за 2023 год и в первом квартале этого года. Многие из них тесно связаны с Владимиром Путиным, а некоторые из них попали под санкции из-за войны, которая идет уже третий год.

Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяной компании "Лукойл", возглавил список с дивидендами в размере около 186 млрд рублей. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал санкций США и Евросоюза.

Миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО "Северсталь" и Владимир Лисин из ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" оказались следующими с 148 млрд и 121 млрд рублей дивидендного дохода соответственно. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, тогда как Лисин не находится под какими-либо серьезными ограничениями.

В список также вошли миллиардер, соратник Путина Геннадий Тимченко, и Татьяна Литвиненко, которая получила долю в ПАО "ФосАгро" до того, как ее муж Владимир попал под санкции США в 2023 году. Владимир Литвиненко - ректор Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году, и был руководителем предвыборной кампании в городе на трех выборах.

Санкции

США и их союзники ввели масштабные санкции против России в ответ на вторжение в феврале 2022 года, что побудило многие компании приостановить выплату дивидендов на фоне неопределенности относительно потенциального экономического краха. Эти опасения не подтвердились, поскольку экономика России постепенно адаптировалась к новым условиям, а экспортеры нашли альтернативные рынки.

После спада в год после начала войны экономика России восстановилась, поскольку правительство вложило огромные средства в расширение оборонной промышленности, защиту местного бизнеса от последствий санкций и оказание социальной поддержки семьям.

ВВП вырос на 5,4% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие экспортеры сырьевых товаров возобновили выплату дивидендов после реструктуризации своего бизнеса и перенаправления продаж на рынки Китая, Индии и других стран Глобального Юга, которые не ввели санкции из-за войны против Украины.

Многие государственные корпорации, такие ка "Газпром нефть" и крупнейший российский банк Сбербанк, никогда не прекращали выплачивать дивиденды, получая рекордную прибыль во время войны. В прошлом месяце акционеры Сбербанка утвердили рекордные 752 млрд рублей дивидендов за 2023 год.

Потенциальные проблемы

Тем не менее, экономика России может столкнуться со значительными проблемами во второй половине года и в 2025 году, что может побудить правительство повысить налоги, считает Крис Уифер, генеральный директор Macro-Advisory Ltd. Для многих владельцев бизнеса "это тот случай, когда лучше забрать деньги сейчас, чем рисковать потерять их из-за налогов в следующем году", - сказал он.

По его словам, компании сталкиваются с растущими трудностями с платежами, что может привести к дефициту промышленных комплектующих и потребительских товаров.

Это произошло после того, как США усилили угрозы вторичных санкций в отношении банков в странах, которые Россия считает "дружественными". Санкции США в отношении Московской биржи в прошлом месяце вынудили ее прекратить торговлю долларами и евро.

В прошлом месяце Министерство финансов повысило оценку дефицита бюджета на 2024 год до 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей. Поскольку инфляция превышает целевой показатель в 4% более чем вдвое, Банк России может повысить ключевую процентную ставку до 200 базисных пунктов в конце этого месяца с нынешних 16%.

Еще одна проблема, с которой столкнулись российские магнаты, - куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих обратиться к внутреннему рынку. В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд рублей, что является рекордным месячным показателем в 2024 году.