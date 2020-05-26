Дружити з Росією проти кого завгодно дуже складно, - екс-посол у США

Український дипломат і екс-посол у США Костянтин Грищенко вважає, що дружити з Росією проти кого завгодно дуже складно. Однак, якщо чинний президент США Дональд Трамп піде на другий термін, то може проводити цю лінію, нав'язувати цю думку своєму апарату і Конгресу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нова холодна війна: як США конфліктують з Китаєм і чого чекати Україні".

Однак, екс-посол вважає, що в цілому, Україна поза конфлікту.

"Дружити з Росією проти кого завгодно дуже складно. Якщо Трамп переможе, він може проводити цю лінію, нав'язувати цю думку своєму апарату і Конгресу, а ось Байден точно не буде. В цілому, Україна поза цього конфлікту, і влазити в нього на чиюсь сторону нам не варто, боротьба йде навколо абсолютно інших речей", - сказав Грищенко.

При цьому дипломат підкреслив, що Україна так і не змогла вибудувати ефективну взаємодію з Китаєм, а в Україну не заходять серйозні китайські інвестиції. А у Трампа є бажання переплюнути всіх американських президентів в умінні знаходити спільну мову з усіма, навіть з Росією і його симпатії до Путіна.

Нагадаємо, Трамп і президент РФ Володимир Путін обговорили контроль над озброєнням.

Зазначимо, президент США заявив, що Путін не хоче його перемоги на виборах.