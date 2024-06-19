Жена Садыкова раскрыла подробности покушения на ее мужа и сказала, в каком он состоянии

По ее словам, Айдос Садыков пережил довольно сложную ночь, он ранен в голову.

"Айдос все еще жив. Он пережил эту ночь, хотя врачи вчера мне говорили, что на это очень маленькая надежда. Он в очень тяжелом состоянии, он ранен в голову и это тяжелое ранение. Никаких прогнозов сейчас врачи не делают, но они пытаются сделать все, что от них зависит", - рассказала журналистка Наталья Садыкова.

Она заявила, что это было наглое и циничное покушение в центре Киева, где всегда людно.

"Это очень циничное покушение на убийство. Мы заезжали во двор, Айдос был за рулем, я сидела рядом на сиденье. И в это время этот мужчина вышел из-за дерева я так понимаю, мы его не видели когда заезжали, и он сделал этот выстрел. Это был очень профессиональный человек. Я была рядом с Айдосом и все это случилось на моих глазах, он сразу стал истекать кровью", - вспоминает жена Садыкова.

Она также добавляет, что, по ее мнению, она не была целью, а только ее муж. Поскольку нападавший, "действовавший профессионально", произвел только один выстрел. В покушении на убийство она обвинила президента Казахстана.

"Это только для него нужно, чтобы закрыть Айдосу рот. Айдос более 20 лет занимается оппозиционной деятельностью. Канал "БАСЕ" - это только один из шагов этой деятельности. И он действительно забрал очень большую аудиторию, это 1,5 млн где-то во всех соцсетях. Это очень большая аудитория для Казахстана...Он помогал организовывать протесты в Казахстане... И потому он был как кисть в горле для Касима-Жомарта Токаева (президента Казахстана - ред.). Он главный заказчик этого убийства, и у меня нет никаких сомнений в этом”, - утверждает Наталья Садыкова.

Что известно о покушении на Садыкова

Напомним, во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе столицы произошла стрельба. Неизвестный выстрелил в мужчину, который вместе с женой находился в машине. О случившемся первыми сообщили в Нацполиции. Впоследствии РБК-Украина выяснило, что было совершено на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова, проживающего в Киеве.

По предварительной информации следствия, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился пострадавший и его жена и произвел выстрел в мужа, после чего скрылся. Покушение произошло недалеко от дома, где живут супруги (Айдос Садыков и его жена живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев).

Отметим, что сам Садыков известен критикой властей Казахстана и олигархов. Вместе с женой он ведет YouTube-канал под названием "БАСЕ", где вышел последний ролик под названием "Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния".

Также он известен поддержкой протестов в Казахстане. В октябре 2023 года на Родине его объявили в розыск за так называемое "разжигание розни".