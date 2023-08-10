Второй за неделю. Пожар произошел на элеваторе в порту Франции

Во Франции в порту Ла-Рошель произошел пожар на элеваторе с зерном. Масштабный пожар, охвативший сразу несколько зернохранилищ, гасят около 80 спасателей, начиная с 8 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, в четырех зернохранилищах в Ла-Рошели произошел крупный пожар.

По данным местных СМИ, пожар "вспыхнул на погрузочной ленте зерна". В тушении пожара участвуют 80 спасателей. Не исключается риск распространения и взрыва в районе порта.

Как уточняют журналисты, "видимый на многие мили вокруг огромный шлейф дыма вырывается из портовой зоны Ла-Рошель". Работники близлежащих предприятий эвакуированы.

На месте ЧП открыт оперативный штаб. Спасатели сообщают, что эвакуировано около двадцати сотрудников элеватора. На данный момент место начала и причина возгорания неизвестны.

Un énorme panache de fumée noire au niveau du port de commerce de La Rochelle, provenant d’un silo de la SICA @F3PoitouChtes pic.twitter.com/oG9BOwqMS6 — Florent Loiseau (@FlorentFrance3) August 10, 2023

Как пишет Reuters, Франция является крупнейшим производителем зерна в Европейском Союзе, а Ла-Рошель на атлантическом побережье Франции является одним из крупнейших экспортных терминалов страны.

Пожар на элеваторе Турции

Отметим, что это уже второй пожар на элеваторе с начала недели. Так, 7 августа, взрыв раздался возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море. Он произошел на одном из пшеничных элеваторов при выгрузке зерна на судно. Тогда ранения получили минимум 10 человек.