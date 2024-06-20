Второй саммит мира может состояться в одной из стран Глобального Юга, - МИД Украины

Украина действительно настроена, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран так называемого Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр подчеркнул, что речь идет не только о Саудовской Аравии, ведь Украина настроена на проведение второго саммита мира в одной из стран Глобального Юга.

"И здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", - заявил он.

Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира для формирования переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.

Саммит мира по войне в Украине

Недавно в Швейцарии состоялся первый саммит мира по вопросу войны в Украине. На этом мероприятии не было представителя России.