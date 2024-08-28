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Второй саммит мира: эксперт оценил, пройдет ли он осенью и будет ли на нем РФ

Фото: эксперт оценил, пройдет ли второй саммит мира осенью и будет ли на нем РФ (president.gov.ua)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Если второй саммит мира пройдет до конца 2024 года, это будет большим достижением. В то же время высока вероятность того, что РФ не будет принимать участие в мероприятии, если оно состоится.

"Говорю осторожно. Если и произойдет, то точно не до выборов в США. То есть это конец ноября или начало декабря. Если не удастся провести до середины декабря, то только следующий год", - считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, уточняя, что с середины декабря стартует период рождественских каникул, а начало января будет насыщено другими саммитами.

Политолог отмечает, что саммиты мира - неприемлемая история для России, потому что они ломают российскую стратегию переговорного процесса - россияне расценивают их как чужую площадку, на которой будут призывать частично согласиться на украинские условия, таким образом, с высокой вероятностью Россия проигнорирует и второй саммит.

"Единственное возможное исключение, если Китай решит принять участие и убедит Россию, что она тоже должна это сделать", - подчеркивает Фесенко.

Второй саммит мира: что известно

Как заявил глава ОП Андрей Ермак, саммит состоится после наработки совместного мирного плана из 10 пунктов украинской формулы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что план подготовят к концу ноября. Однако до сих пор неизвестно даже то, какая страна примет встречу. 

Для наработки плана должно состояться три встречи на уровне рабочих подгрупп. Первая - с энергетической безопасности - состоялась в онлайн-формате в прошлую пятницу, 23 августа. Конференции в Турции и Канаде посвятят продовольственной безопасности и обмену пленными. После чего Украина надеется выйти на саммит с готовым планом и согласовать его "всем миром".

Участники встречи в Швейцарии настаивают на том, чтобы Россия была представлена ​​на втором саммите. По словам Ермака, это вполне возможно и представителю РФ действительно хотелось передать план. Хотя это не значит начало мирных переговоров. Важно отметить, что Москва еще до наступления ВСУ в Курской области отказывалась от участия, а теперь постоянно говорит о невозможности переговоров.

Первый саммит мира

Первый саммит мира по Украине прошел 15-16 июня. В нем приняли участие более 100 государств. Детальнее об итогах первого саммита мира - читайте в материале РБК-Украина.

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