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Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу

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Украина, Вторник 11 июля 2023 19:19
Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу Фото: в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По всей Украине сегодня, 11 июля, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 19:16 тревогу объявили во всех регионах нашей страны.

Второй раз за день. В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогуФото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (скриншот)

При этом в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что истребители МиГ-31К подняли из аэродрома "Саваслейка", который находится в российской Нижегородской области.

Стоит заметить, что масштабную тревогу в Украине уже объявляли сегодня днем. Причиной также был взлет российского МиГ-31К.

Ракетные атаки россиян

Напомним, российские оккупанты не прекращают попыток атак по нашей стране. Они используют дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, враг уже несколько раз пытался бить по Украине гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые он запускает из МиГ-31К. Нашим защитникам удавалось сбивать вражеские ракеты при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Во время одной из таких атак защитники уничтожили сразу семь ракет "Кинжал".

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