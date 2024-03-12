Второй раз за день. В Киеве и части областей опять объявили тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в части Украины 12 марта, в частности в Киеве и области. Ее включили буквально через 22 минуты после отбоя предыдущей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Обновлено. В 12:12 отбой тревоги был объявлен в Киеве и области, в Черкасской и Полтавской областях. В 12:13 к списку присоединилась и Черниговская область. Сейчас угроза остается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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Так, воздушную тревогу сначала объявили в Киевской и Черниговской областях (11:54). Буквально через минуту сирены завыли в Киеве (11:55), в Полтавской и Черкасской областях.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - предупредили военные.

Приложение "Воздушная тревога"

В Украине недавно обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины.

Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play.