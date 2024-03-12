ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Второй раз за день. В Киеве и части областей опять объявили тревогу

Украина, Вторник 12 марта 2024 12:10
UA EN RU
Второй раз за день. В Киеве и части областей опять объявили тревогу Фото: в Киеве и части областей опять объявили тревогу 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Воздушная тревога снова объявлена в части Украины 12 марта, в частности в Киеве и области. Ее включили буквально через 22 минуты после отбоя предыдущей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Обновлено. В 12:12 отбой тревоги был объявлен в Киеве и области, в Черкасской и Полтавской областях. В 12:13 к списку присоединилась и Черниговская область. Сейчас угроза остается в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

_____

Так, воздушную тревогу сначала объявили в Киевской и Черниговской областях (11:54). Буквально через минуту сирены завыли в Киеве (11:55), в Полтавской и Черкасской областях.

Второй раз за день. В Киеве и части областей опять объявили тревогу

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - предупредили военные.

Приложение "Воздушная тревога"

В Украине недавно обновили приложение "Воздушная тревога". Эта версия позволяет получить дополнительную информацию об угрозе.

Мобильное приложение "Воздушная тревога", которое разработало Министерство трансформации, предназначено для сообщения о тревогах и событиях в населенных пунктах Украины.

Приложение доступно на платформах AppStore и Google Play.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг