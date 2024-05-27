Второй дом. Как переселенцам получить жилье и почему это сложно сделать

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Многие дома разрушены, повреждены или оккупированы. Часть вынужденных переселенцев осталась в Украине и поселилась в относительно безопасных регионах. Проблема с обеспечением переселенцев жильем оказалась огромной, пишет Юрий Черний, ведущий юрист по вопросам адвокации БФ "Право на захист". Детальнее – в его колонке ниже.

Как формируются фонды временного жилья

Для решения этого вопроса 29 апреля 2022 года Правительство приняло постановление № 495 "Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц". Им утвердили порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания переселенцев.

Фонды жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ, формируют сельские, поселковые, городские советы или уполномоченные ими органами – путем выкупа (приобретения), аренды или строительства жилья, реконструкции имеющихся домов и общежитий, перевода нежилых помещений в жилища, передачи жилья в коммунальную или государственную собственность и капитального ремонта объектов жилого фонда, в частности объектов социального назначения.

Как получить временное жилье

Для получения временного жилья ВПЛ необходимо встать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Для этого нужно обратиться с заявлением и предоставить список документов в уполномоченный орган, в пределах территории которого такие лица состоят на учете в Единой информационной базе данных о внутри перемещенных лиц.

Если в фонд поступают жилые помещения, пригодные для предоставления во временное пользование, то уполномоченный орган принимает решение о предоставлении жилья ВПЛ. Приоритетность предоставления ВПЛ жилых помещений определяется по количеству баллов, которые наберет человек или семья.

Фото: Тысячи домов в Украине разрушены войной (Getty Images)

Решением уполномоченного органа могут быть утверждены дополнительные критерии. А это в свою очередь может способствовать привлечению в громаду определенных категорий ВПЛ, например, специалистов с профессиями, в которых там нуждаются.

Использование жилых помещений из фонда осуществляется на основании договора, который заключается после выдачи ордера на жилое помещение, на срок до одного года с возможностью продления на следующий срок в случае отсутствия изменений в статусе ВПЛ и если они не получили другое место жительства.

В то же время некоторые категории ВПЛ (многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, лица, потерявшие трудоспособность, лица пенсионного возраста из числа тех, жилье которые были разрушены или непригодны для проживания в результате вооруженной агрессии РФ) в период военного времени и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены будут иметь специальные льготы – право на бесплатное временное проживание (при условии оплаты лицом стоимости коммунальных услуг) без ограничения сроком.

Сколько переселенцев нуждаются в жилье

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, по состоянию на 1 января 2024 года 9046 семей и одиноких лиц из числа ВПЛ состояли на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения из фондов жилья для временного проживания.

По состоянию на 1 января 2023 их количество составляло 6177 семей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество лиц, состоящих на соответствующем учете для получения временного жилья, возросло.

Однако вряд ли эти данные отражают реальную потребность в жилье, так как в ряде территориальных общин ведение такого учета так и не началось. В этом контексте можно было бы апеллировать к тому, что в соответствующих общинах этот учет может не вестись из-за отсутствия самого фонда жилья, предназначенного для временного проживания ВПЛ.

Но отсутствие самого фонда на момент обращения переселенцев относительно взятия их на учет не может быть основанием для отказа в этом. Поэтому, с точки зрения защиты прав ВПЛ, некоторым общинам следует приложить дополнительные усилия для запуска учета граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания.

Состояние обеспечения ВПЛ временным жильем

Согласно информации от Мининфраструктуры, по состоянию на 1 января 2024 года, 2583 семей и одиноких лиц из числа ВПЛ обеспечены жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания. При этом по состоянию на 1 июля 2023 года обеспеченные временным жильем были 1756 человек. Несмотря на этот небольшой прогресс, он явно недостаточен для решения жилищных проблем переселенцев.

Фото: Чтобы обеспечить переселенцев жильем, можно привлекать средства иностранных доноров (Getty Images)

Состояние формирования фондов жилья для переселенцев. О состоянии формирования таких фондов в целом свидетельствует количество ВПЛ, состоящих на учете как нуждающиеся в жилье для временного проживания, ожидая предоставления им помещений из этого фонда.

Объем, в котором такие фонды сформированы во многих громадах, явно недостаточен. В ряде общин такие фонды вообще не были сформированы. С другой стороны, существуют удачные примеры, когда с помощью иностранных доноров общинам удается отремонтировать имеющиеся у них помещения для расселения.

По информации Мининфраструктуры, на 1 января 2024 года в 13 регионах (а именно в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев) было принято 38 местных программ формирования фондов жилья для временного проживания, которыми предусмотрено 2306 жилых помещений. Вскоре следует дополнительно обратить внимание на этот вопрос, чтобы оценить эффективность этих программ для целей обеспечения перемещенных лиц необходимым жильем.

Особенности финансирования фондов

Источниками финансирования формирования фонда временного жилья могут быть средства государственного, местных бюджетов, международных доноров, добровольные взносы физических и юридических лиц, а также другие источники, не запрещенные законодательством.

Кроме этого, постановление №495 предусматривает возможность предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выкуп, строительство жилья с целью передачи для временного проживания ВПЛ. Однако Государственный бюджет Украины на 2023 год не предусматривал финансирование этой субвенции.

Средства на финансирование этой субвенции не предусмотрены и Государственным бюджетом Украины на 2024 год. Обеспечение ее финансирования позволило бы активизировать формирование фондов временного жилья и решить жилищные вопросы большего количества переселенцев, облегчая тем самым их интеграцию в принимающих громадах.

Важно, что для финансирования формирования фондов временного жилья могут использоваться средства международных доноров. В таком случае условия формирования соответствующего фонда, а также предоставление такого жилья ВПЛ могут определяться отдельными соглашениями с международными донорами или приравненными к ним документами.

Также при финансировании органами местного самоуправления, местными госадминистрациями (или соответствующими военными администрациями – в случае их образования) формирование фонда временного жилья за пределами территории, в пределах которой они осуществляют полномочия, или привлечение ими с этой целью средств, уполномоченный орган принимает решение о предоставление ВПЛ жилья из фонда, сформированного за счет таких средств, в соответствии с соглашениями, заключенными между такими органами.

Фото: Множество ВПЛ стоят на учете и ждут жилье, потому что сами не в состоянии им себя обеспечить (Getty Images)

Другим способом формирования таких фондов может стать использование средств фонда для ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства из этого фонда могут использоваться, в частности, для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, разработки проектной документации зданий, которые должны быть переданы в фонд жилья для временного проживания и предоставляться ВПЛ согласно условиям Порядка.

Условия и порядок предоставления таких средств урегулированы Порядком использования средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10 февраля 2023 г. №118. Правда, Государственный бюджет в этом году не дает четкого понимания размера такого фонда в 2024 году.

Какие могут быть альтернативы

Среди других форм обеспечения жилищных прав ВПЛ можно выделить использование механизмов сотрудничества государства и инвесторов в форме государственно-частного партнерства. Иностранный опыт реализации инвестиционных проектов в форме государственно-частного партнерства свидетельствует о существенном потенциале и высокой вероятности успеха применения такого подхода в случае создания качественного нормативного регулирования.

Однако действующие механизмы, закрепленные в Законе Украины "О государственно-частном партнерстве", не являются совершенными и требуют изменений.

Также надо привести в порядок арендные отношения для обеспечения защиты прав ВПЛ во время аренды жилой недвижимости, принять меры по детенизации рынка аренды и создания стимулов для поощрения арендодателей предоставлять жилье в аренду ВПЛ, а также упорядочить рынок риэлторских услуг. Такой подход поможет обеспечить большое количество ВПЛ жильем в среднесрочной перспективе.

Еще одним решением может стать стимулирование предоставления работодателями жилья работникам-ВПЛ в помещениях, принадлежащих работодателю на праве собственности или арендованных. Это одновременно поможет обеспечить ВПЛ жильем и решить проблему их занятости.

Фото: Значительная часть нуждающихся в жилье – это женщины с детьми (Getty Images)

В целом, рассматривая весь опыт последних лет в сфере временного жилья для внутренних переселенцев, можно констатировать, что основным проблемным вопросом является вопрос формирования соответствующего фонда, а именно – вопрос наличия средств для строительства или приобретения достаточного количества помещений для ВПЛ.

При наличии ресурсов для формирования этих фондов такое жилье может стать важным инструментом для решения жилищных вопросов, которые продолжают быть актуальными для тысяч переселенцев.

Недавно на сайте Мининфраструктуры был опубликован проект Закона Украины "Об основных принципах жилищной политики" . Из норм этого законопроекта усматривается, что система обеспечения граждан временным и социальным жильем претерпевает значительные изменения.

Если фонды временного жилья для ВПЛ перестанут существовать и использоваться, законодателям и Правительству следует внимательно подойти к разработке системы, которая придет им на замену, обеспечив надлежащую защиту жилищных прав переселенцев.

И при этом следует помнить не только о законодательном регулировании, но и о фактическом наполнении вновь жилых фондов. А это – первоочередное условие для обеспечения достойным жильем тех, кто в этом нуждается больше всего.