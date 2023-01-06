Второе дыхание для "Буков". Главное о ракетах Sea Sparrow, которые получит Украина

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине ракеты Sea Sparrow для перехвата воздушных целей. Уже известно, что нашим военным удалось адаптировать под них комплексы "Бук" советского производства.

Западные ракеты для советских "Буков"

По данным американского издания Politico, в следующий пакет военной помощи впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow (с английского "морской воробей") с радиолокационным наведением. Они способны сбивать самолеты и крылатые ракеты. Последнее особенно актуально в контексте российских атак.

Также сообщается, что для их применения украинской стороне удалось переоборудовать пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Бук". И это хорошая новость, поскольку у союзников таких ракет много и их поставки могут решить наболевший вопрос дефицита советских боеприпасов.

Примечательно, что до этого единственной страной, которая использует наземный вариант, был Тайвань. Там применяются комплексы в составе системы Skyguard SHORAD. В начале 1990-х тайваньская армия получила 500 ракет, развернутых на прицепах с четырьмя коробчатыми пусковыми установками.

Фото: тайваньская армия использует развернутые на прицепах пусковые системы Sea Sparrow (wikimedia.org)

США и их союзники отдают предпочтение корабельной версии.

Что известно о Sea Sparrow

RIM-7 Sea Sparrow - это корабельная зенитная и противоракетная система малой дальности. Была разработана еще в начале 1960-х годов как легкое оружие "точечной обороны", но с момента принятия на вооружение постепенно превратилась в автоматизированную систему. До сих пор остается важной составной частью эшелонированной системы противовоздушной обороны, обеспечивая компонент малой и средней дальности, особенно против морских ракет.

Ракета Sea Sparrow класса "земля-воздух" имеет цилиндрическую форму с четырьмя средними крыльями и четырьмя хвостовыми. Является полуактивной самонаводящейся ракетой малой дальности. После запуску курс корректируется с помощью радиолокационной связи.

Поздние версии разработаны компаниями Raytheon и General Dynamics. Запускаются из систем запуска управляемых ракет Mk 29 (GMLS) и систем вертикального запуска управляемых ракет Mk 48 (GMVLS).

Основные характеристики:

Длина - 3,64 метра

Диаметр - 20,3 см

Размах крыльев - 1 метр

Дальность стрельбы: минимальная - 1,5 км, максимальная - 20-30 км

Высота поражения: минимальная - 6 м, максимальная - 15 240 м

Максимальная скорость - 3,5 Маха

Стартовая масса - примерно 225 кг

Система наведения - полуактивная на непрерывной или импульсной энергии доплеровского радара

Силовая установка - твердотопливный ракетный двигатель Alliant TechSystems (Hercules) Mark 58

Стоимость одной ракеты оценивается в 165 400 долларов.

Инциденты

В октябре 1992 года две ракеты Sea Sparrow были случайно запущены с борта авианосца CV-60 "Саратога" по турецкому эсминцу, минному заградителю TCG Muavenet. Из-за ошибки оператора, который неверно распознал команды, обе ракеты попали в мостик эсминца. В результате был уничтожен главный командный пост, погибли пятеро и получили ранения 22 турецких моряка.

Украина уже использует похожие ракеты

RIM-7 Sea Sparrow были разработаны на базе AIM-7 Sparrow, как и ракеты Aspide, которые Вооруженные силы Украины получили осенью прошлого года от правительства Испании. Эти ракеты были существенно модернизированы и получили новую радиолокационную головку самонаведения, новую электронику, более мощный двигатель и усовершенствованные приводы рулей управления.

Предположительно, Украина могла получить до 18 пусковых установок с ракетами Aspide. В зависимости от модификации они могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 35 километров и на высоте до 8 000 метров.