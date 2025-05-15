Дроны "Тайфуна" уничтожили колонны танков и пехоту РФ: видео ударов

Подразделение беспилотных систем "Тайфун" продолжает эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.

Бойцы одного из подразделений Сил обороны мастерски обошли вражеские средства РЭБ и нанесли точные удары по незащищенным участкам техники россиян, превращая последнюю неделю в настоящий ад для оккупантов.

Экипажи украинских военных продолжают наносить врагу все большие потери. Последняя неделя выдалась особенно результативной для подразделения.

По данным Нацгвардии, были успешно поражены и уничтожены:

танковые колонны противника;

пушки (артиллерийские системы);

разнообразную бронетехнику;

штурмовые мотоциклетные группы;

автомобили с личным составом;

отдельные группы пехоты.

"Экипажи умело обходят РЭБ противника, работают по незащищенным участкам техники, нанося врагу все большие потери", - отмечают бойцы "Тайфуна".