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Дроны "Тайфуна" уничтожили колонны танков и пехоту РФ: видео ударов

Украина, Четверг 15 мая 2025 21:56
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Дроны "Тайфуна" уничтожили колонны танков и пехоту РФ: видео ударов Фото: дроны сил "Тайфуна" уничтожили колонны танков РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Подразделение беспилотных систем "Тайфун" продолжает эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины.

Бойцы одного из подразделений Сил обороны мастерски обошли вражеские средства РЭБ и нанесли точные удары по незащищенным участкам техники россиян, превращая последнюю неделю в настоящий ад для оккупантов.

Экипажи украинских военных продолжают наносить врагу все большие потери. Последняя неделя выдалась особенно результативной для подразделения.

По данным Нацгвардии, были успешно поражены и уничтожены:

  • танковые колонны противника;
  • пушки (артиллерийские системы);
  • разнообразную бронетехнику;
  • штурмовые мотоциклетные группы;
  • автомобили с личным составом;
  • отдельные группы пехоты.

"Экипажи умело обходят РЭБ противника, работают по незащищенным участкам техники, нанося врагу все большие потери", - отмечают бойцы "Тайфуна".

Потери России в Украине

Напомним, что на сегодня с начала войны потери России в Украине составили около 970 590 солдат. Примечательно, что только за последние сутки с 14 на 15 мая, армия РФ потеряла на фронте 1220 военных.

Кроме того, украинские воины уничтожили вертолет, 8 танков, 13 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, а также 140 БПЛА оперативно-тактического уровня российской армии.

Добавим также, что на фронте только сегодня с начала суток уже произошло 73 боевых столкновения.

Российские оккупанты продолжают активно давить на Покровском направлении, которое остается самой горячей точкой.

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Покровск Война России против Украины Оккупанты
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