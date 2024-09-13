Дроны и роботизированное оружие могут вдвое сократить количество людей в окопах, - Минцифры
Беспилотники и роботизированное оружие могут помочь вдвое сократить количество людей на передовой. Такую концепцию уже тестируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации по развитию IT Александра Борнякова, которого цитирует "Укринформ".
Соответствующее заявление замминистра сделал на Odesa Economic Revival Forum. По его словам, на полигонах уже тестируется концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого столкновения.
"По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно около 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем заминирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30", - отметил Борняков.
Он добавил, что с начала полномасштабной войны оборонные технологии в Украине начали стремительно развиваться благодаря частным компаниям. Как уточнил Борняков, в начале 2022 года в Украине были только три компании-производители дронов. Сегодня это количество выросло до 700.
Замминистра также отметил, что два года назад средства РЭБ в Украине производили семь компаний, а сегодня - уже 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования. При этом среди этих производителей почти нет государственных предприятий.
Украинское оружие
Напомним, что украинские производители с начала полномасштабного вторжения увеличили производство оружия. В первую очередь речь идет о беспилотниках. В Украине появился собственный флот морских дронов.
Кроме того, на днях руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские дроны могут поражать объекты на территории России на расстоянии до 1800 км.
Также в Украине недавно успешно применили отечественную ракету-дрон "Паляныця". Президент Владимир Зеленский сообщал, что у Украины теперь есть собственная баллистика.
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