Дроны и роботизированное оружие могут вдвое сократить количество людей в окопах, - Минцифры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации по развитию IT Александра Борнякова, которого цитирует "Укринформ".

Соответствующее заявление замминистра сделал на Odesa Economic Revival Forum. По его словам, на полигонах уже тестируется концепт, который позволит заменить людей роботизированными устройствами на линии боевого столкновения.

"По подсчетам аналитиков, сегодня в среднем на 1-2 км нужно около 70 человек в окопах. За счет беспилотных систем, роботизированных систем заминирования, разминирования, РЭБ и других приборов мы можем сократить эту цифру до 30", - отметил Борняков.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны оборонные технологии в Украине начали стремительно развиваться благодаря частным компаниям. Как уточнил Борняков, в начале 2022 года в Украине были только три компании-производители дронов. Сегодня это количество выросло до 700.

Замминистра также отметил, что два года назад средства РЭБ в Украине производили семь компаний, а сегодня - уже 120. Уже есть десятки разработок на базе искусственного интеллекта в сфере разминирования. При этом среди этих производителей почти нет государственных предприятий.