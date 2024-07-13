Дроны СБУ атаковали нефтебазу с горючим в Ростовской области, - источник

По данным источников издания, прошедшая ночь оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Ростовской области. Дроны СБУ атаковали объект, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров.

Ночью в Ростовской области прогремел громкий взрыв после чего начался сильный пожар.

Для тушения пожара россияне задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы РФ. И эти санкции будут только увеличиваться", - отметил информированный источник.