Дроны будущего: какие технологии изменят правила войны в 2025 году

В последнее время враг применяет меньше техники для штурмовых действий, а ее запасы еще на базах советских времен быстро сокращаются. Причина – тактика применения бойцами ВСУ дронов и технологический прогресс украинских разработчиков в этом направлении.

Конечно, россияне также не стоят на месте, не стесняясь копировать лучшие украинские наработки и создавать свои инновационные решения. Этот год может стать еще более напряженным в военно-технологическом противостоянии Украины и РФ.

О новых технологиях и перспективных видах вооружений рассказал Дмитрий Бабенко – соучредитель Military Tech компании Vyriy, одного из ведущих украинских производителей дронов и ретрансляторов.

Оптоволоконные FPV

Массовое появление у россиян дронов на оптоволокне добавило новых вызовов украинским военным на поле боя, а сами FPV такого типа нанесли немало потерь. Этот дрон защищен от воздействия РЭБ, а "остановить" его можно только физически: переломать кабель, или же сбить сам БпЛА – дробовиком, дроном-перехватчиком и тому подобное.

"Дроны на оптоволокне – главный тренд как минимум первого квартала 2025-го года. Сейчас это один из самых востребованных запросов у военных. Украина немного опоздала с масштабированием и внедрением этого типа БпЛА, и теперь должны превзойти Россию как в качестве, так и в количестве таких FPV, – говорит Дмитрий Бабенко.

По его оценкам, оптоволоконные дроны займут свою нишу в диапазоне до 30%, но точно не смогут вытеснить привычные FPV. Одна из причин – цена.

"Для примера: сейчас наша компания выпускает свои первые образцы дронов на оптоволокне. Они будут значительно дешевле, чем вся аналогичная продукция на рынке, но все равно дороже обычных FPV. Добавьте сюда меньшую маневренность, больший объем, большие сложности с логистикой, развертыванием и тому подобное. Плюс, есть задачи, где просто нет необходимости в использовании дронов на оптоволокне, и этот, скажем так, оверинжениринг для них нецелесообразен", – говорит он.

2025 год может стать еще более напряженным в военно-технологическом противостоянии Украины и РФ (фото: Getty Images)

Пока оптоволоконные FPV имеют относительно небольшую дистанцию полета, но эта проблема решится быстро, говорит он.

"Возможно ли сделать оптоволоконный дрон с дальностью в 20 км и более? Вполне, – утверждает Бабенко.

"Пока имеющиеся на рынке предложения – дорогие, но мы делаем все, чтобы наши дроны были с самой низкой ценой", – говорит он.

Не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что пилотам дронов на оптоволокне в начале будет труднее: немного меньше маневренность, надо так рассчитывать маршрут, чтобы не порвалась "нить". Плюсы: лучшая связь, лучшее качество изображения.

Модернизация FPV

РЭБ, отвод техники и дальнобойных средств поражения подальше от линии фронта ставят новые задачи и перед производителями "стандартных" FPV-дронов. Главная задача – доставить боеприпас как можно дальше, преодолев противодействие средств радио-электронной борьбы.

В этом году, по мнению Бабенко, будет переход на 13-ти и 15-ти дюймовые дроны. Дальше – сложнее. Причина: определенные ограничения в Betaflight (программное обеспечение контроллера полета – авт.).

"Надо использовать другое ПО, которое менее распространено, в том числе и на фронте. Как следствие – меньше пилотов умеют на нем летать. Плюс, "13-ка" и "15-ка" могут закрыть насущные задачи как по дальности, так и по весу боевой части. Поэтому, думаю, минимум на первые полгода таких дронов для решения потребностей должно хватить", – добавляет специалист.

Он не исключает необходимости производства FPV на 16 или 17 дюймов, которые будут иметь большую дальность и могут нести большую БЧ, но все будет зависеть от ситуации на фронте и его потребностей.

По оценкам специалиста, рынок дронов в 2025-м увеличится. "Будут дроны на оптоволокне, с донаведением, тепловизионные и, конечно, привычные FPV", – прогнозирует он.

Отвод техники и дальнобойных средств поражения подальше от линии фронта ставят новые задачи перед производителями "стандартных" FPV-дронов (фото: Getty Images)

Наземные роботизированные комплексы

По данным Генштаба, благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных, писал на своей странице Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ноябре 2024-го после кодификации Минобороны еще четырех украинских НРК.

Наземные роботизированные комплексы – одно из приоритетных направлений для Defence Tech кластера Brave1 – единой платформы для сотрудничества компаний, государства и военных, на которой уже зарегистрировано более 300 разработок в этом направлении.

"Наземные роботизированные комплексы очень часто используются на фронте для короткой логистики. Это позволяет высвободить и обезопасить личный состав, – говорит Бабенко, – Плюс – эвакуация раненых и погибших. Для полного решения вопросов с эвакуацией еще нет 100% эффективных наработок, но они появятся: много команд над этим работает. Поэтому НРК – важная и эффективная история. Не стоит отбрасывать возможность запуска дронов с НРК".

Рой дронов

Еще в октябре 2024-го семь украинских компаний представили свои наработки в этом направлении - возможности объединить в единую сеть несколько десятков дронов, которыми будет управлять один пилот, а каждый из БпЛА сможет самостоятельно действовать в составе группы.

По словам собеседника, эта технология уже частично реализована именно для фронта, где главная проблема – отсутствие GPS. Но он говорит, что над этим работают в том числе и украинские компании, которые разработали свои системы связи. Поэтому Бабенко ожидает, что в этом году рой дронов должен появиться на поле боя.

Дальнобойные дроны

Начало 2025-го ознаменовалось масштабными и результативными ударами вглубь России. Бабенко уверен, что их станет больше, а эффективность улучшится.

"Команды работают, развиваются. Появляются новые системы связи, есть новые подходы для планирования миссий. Поэтому будем наблюдать", – говорит он.

Ожидается больше эффективных ударов в глубоком тылу РФ (фото: Getty Images)

Обучение пилотов

Увеличение количества и номенклатуры БпЛА потребует и большинства количества качественно подготовленных пилотов. Правда, разработчики работают над тем, чтобы упростить процессы обучения и управления дроном.

"В Украине есть много школ для пилотов FPV, со многими мы сотрудничаем. Например, с тем же Боривитром, с которым запустили совместный курс по донаведению. Есть и другие, которым помогаем, получаем фидбэк, что очень важно для нас", – отмечает собеседник.

По его словам, задача производителей – сделать дрон, который максимально снизит требования к пилоту, ведь стандартным FPV управлять сложно.

"Поэтому нужно упростить процесс управления дроном, а обучение – сделать максимально быстрым, чтобы новичок уже, говорю очень условно, за несколько дней мог выполнять боевые задачи. Врагов много, работы много, экипажей надо много. Поэтому нужно развиваться и идти вперед", – резюмирует специалист.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.