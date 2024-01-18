Дроны, атаковавшие нефтебазу в Петербурге, были украинского производства, - Камышин

По его словам, Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

При этом он заявил, что дроны, которыми был атакован Санкт-Петербург – украинское производство.

"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", - сказал Камышин.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Напомним,сегодня российская сторона заявила о так называемой "попытке атаки" на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Впрочем, источники РБК-Украина в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация Главного управления разведки Минобороны. В дополнение собеседник заявил, что есть подтверждение попаданий по целям.

В то же время, по информации роспубликов, БПЛА якобы упал и взорвался на территории нефтебазы. То есть традиционно последствия атаки в РФ умалчивают.

Отметим, что речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Россияне жалуются, что дроны вроде бы впервые достигли Ленинградской области, находящейся в 800 км прямо от границы Украины

Но как уточнил источник РБК-Украина, это произошло не впервые и добавило, что были "различия, и враг их почувствовал".

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