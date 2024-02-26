Дроны, боеприпасы и не только. Германия передала Украине новую военную помощь

Германия сегодня, 26 февраля, обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву партию артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Германии.
Отмечается, что Украина получила 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
Также Германия отчиталась и о планах будущих поставок. Украина должна будет 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников, а также 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.
Поставки осуществляются со складов промышленности, финансируются немецкими фондами для укрепления потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или их производство продолжается. Также проводятся мероприятия по обучению.
Как ранее анонсировали в ОП, 16 февраля президент Владимир Зеленский посетил Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
Зеленский добавил, что подписанное сегодня соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией стало самым мощным документом.
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