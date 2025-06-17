Дроны атаковали завод "Прогресс" в России: что известно о ночных взрывах

В ночь с 16 на 17 июня мощные взрывы прогремели в разных населенных пунктах России, в частности в Тамбове и Котовске. Вероятной целью удара стал завод "Прогресс", специализирующийся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники.

Хроника взрывов

Взрывы в районе Котовска и на подлете к Тамбову начали раздаваться после 1:40 ночи. Всего было слышно около десяти взрывов, перед этим в ночном небе был слышен звук пролетающих беспилотников.

Около 02:00 атаки распространились на другие населенные пункты, среди которых Инжавино, Мичуринск, Кузьмино-Гата и Калаисы. Очевидцы делятся в соцсетях, что видели вспышки в небе.

СМИ также сообщали о закрытии аэропорта и движении многочисленных ударных дронов.

Под прицелом завод "Прогресс": что известно о предприятии

По данным из открытых источников, завод "Прогресс" является одним из пяти крупнейших предприятий Тамбовской области России.

Он расположен в Мичуринске и специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.

Кроме того, данное предприятие производит разнообразную электротехнику для гражданского использования, включая оборудование для газовых и нефтепроводов.

Повторная атака на завод "Прогресс"

Завод "Прогресс" уже неоднократно становился объектом атак беспилотников. Последний раз удар по предприятию был зафиксирован 6 июня, когда дрон попал в производственный цех. На этот раз предприятие также попало в зону риска, ведь оно является ключевым для производства сложного военного оборудования.

Местные власти пока не комментируют события.