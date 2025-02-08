Дроны атаковали Ростов-на-Дону. В ЦПД объяснили важность налета БПЛА на город

Дроны атаковали Ростов-на-Дону. Город является достаточно "жирным" местом, где сосредоточены несколько важных военных объектов армии РФ.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ночью был атакован Ростов. В районе "Сельмаш" были взрывы, там расположены важные военные объекты", - рассказал он.

В частности, по словам Коваленко, известно о наличии двух военных аэродромов, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд.

"В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400", - отметил военный.

Кроме этого, в пределах города находится штаб Южного военного округа РФ, который координирует боевые действия на юге Украины.

К тому же, по данным Коваленко, ранее на территории завода "Сельмаш" замечали склады боеприпасов и технические объекты, связанные с логистикой российской армии.