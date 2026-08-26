Дроны атаковали российский Кстово, в районе НПЗ пожар

В ночь на 26 августа Нижегородская область России подверглась атаке дронов. В результате ударов, предварительно, загорелся один из НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.
Судя по публикациям в соцсетях, атака на Кстово началась примерно около 03:40 ночи (по киевскому времени). Россияне жаловались на множественные взрывы и сильный пожар в районе местного НПЗ. Вскоре в сети появилась кадры с возгоранием в районе объекта.
Ряд пабликов пишут, что речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Этот завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочюммные материалы и другую нефтепродукцию.
Также OSINT-каналы отмечают, что НПЗ в Кстово имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и армии РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей армии Рф.
Получается, что из-за масштабов производства поражение завода создаст дополнительную нагрузку на топливную систему России.
Тем временем местные власти ситуацию пока никак не комментировали.
Напомним, что по состоянию на 14 августа Украина атаковала дронами почти треть крупнейших НПЗ на территории России.
Отметим, что 21 августа свою работу временно прекратил Пермский НПЗ. Приостановка произошла после ударов украинских дронов, что привело к пожару и повреждению технологических агрегатов.