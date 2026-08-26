Дроны атаковали российский Кстово, в районе НПЗ пожар

Судя по публикациям в соцсетях, атака на Кстово началась примерно около 03:40 ночи (по киевскому времени). Россияне жаловались на множественные взрывы и сильный пожар в районе местного НПЗ. Вскоре в сети появилась кадры с возгоранием в районе объекта.

Ряд пабликов пишут, что речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Этот завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочюммные материалы и другую нефтепродукцию.

Также OSINT-каналы отмечают, что НПЗ в Кстово имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и армии РФ, поскольку его продукция, в частности авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей армии Рф.

Получается, что из-за масштабов производства поражение завода создаст дополнительную нагрузку на топливную систему России.

Тем временем местные власти ситуацию пока никак не комментировали.