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Дрон NASA Ingenuity загалом пролетів над Марсом майже кілометр 

Автор: РБК-Україна

Дрон-розвідник NASA Ingenuity за останні вісім польотів над поверхнею Марса, подолав відстань майже в один кілометр. Останній політ апарату виявився найтривалішим.

Про це пише портал Spacenews.

Як зазначає портал, восьмий політ відбувся ще 21 червня, втім того разу Ingenuity перебував у повітрі аж 77,4 секунди й подолав відстань над поверхнею Червоної планети у 133,5 метри. Наразі дрон знаходиться неподалік від марсохода Perseverance, разом з яким прибув на Марс на територію картера Єзеро.

"Ми сподіваємося, що наш проєкт триватиме ще щонайменше кілька місяців, і апарат зробить нові польоти", - відзначив представник Лабораторії реактивного руху Тедді Дзенетос.

Зокрема, Дзенетос додав, що в планах NASA, аби дрон-розвідник спробував подолати відстань в 1 кілометр без приземлення. Для цього апарату необхідно перебувати в повітрі близько до трьох хвилин.

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NASAдронМарс