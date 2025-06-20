Дрифтовал на киевской парковке: полиция разыскала нарушителя и эвакуировала авто

"Четвертый год войны, страна продолжает бороться с врагом, переживая адские обстрелы и постоянные угрозы. Но есть те, кто живет в параллельной реальности. Дрифтунцы, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными автомобилями и громкостью прямотоков. Вот пример одного из "мамкиных царапок" в Подольском районе Киева. Нарезав кольца, водитель BMW подался в бега", - отметил Билошицкий.

По его словам, полиция разыскала нарушителя и составила соответствующие материалы. Отмечается, что во время разговора водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок.

"Транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов. Поэтому на место вызвали следователей ГУНП г. Киева, которые проводили дальнейшие процессуальные действия", - добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

По данным полиции, нарушителем оказался 24-летний водитель BMW, на которого патрульные полицейские составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч. 2 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.