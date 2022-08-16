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Стародавні традиції османської дипломатії. Кулеба пояснив позицію Туреччини щодо Росії

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Туреччина співпрацює у військово-технічній сфері з Україною і торговельно - економічній - з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю виданню "Гордон".

Міністр пов'язав сучасну політику Туреччини з "давніми традиціями османської дипломатії".

"Якщо коротко сказати про Туреччину, про її зовнішню політику зараз, - то це співпраця у військово-технічній сфері з Україною і співпраця в торговельно-економічній сфері з Росією. Тобто допомагаючи нам протистояти Росії на фронті - об'єктивно це Туреччина робить, - вони заробляють гроші на Росії", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Туреччина виступає не тільки посередником, але фасилітатором у переговорах України та Росії. При цьому не варто скидати з рахунків той факт, що Туреччина, виступаючи стратегічним партнером України, переслідує також і свої інтереси.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що знову запропонував главі Кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про те, яку роль Туреччина відіграє в російсько-українській війні і в чому її інтерес - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ТурцияДмитро Кулеба