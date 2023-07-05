Драма Алиева и трюк Михайличенко с двумя киперами: каким был первый полуфинал Украины U-21

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 5 июля в Бухаресте. Поединок примет стадион "Стяуа". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В полуфинале Евро-2006 среди молодежи "сине-желтые" под руководством Алексея Михайличенко попали на сборную Сербии и Черногории U-21. Тяжелый поединок, в котором балканцы выглядели получше, затянулся на 120+ минут. Дело дошло до серии пенальти.

Молодежка СиЧ могла открыть счет еще в первом тайме. Так и не раскрывшийся полностью на высоком уровне черногорец Пурович прорвался сквозь центр обороны сборной Украины U-21 и пробил в Пятова. Вскоре нападающий попытался замкнуть передачу Басты – элегантно перебросил мяч через вратаря, но не попал в створ.

"Сине-желтые" ответили моментом Милевского. Перспективный форвард, игравший с повреждением, после диагонального прорыва Фомина опасно пробил, но вратарь Стойкович парировал мяч ногой. В ответ тот же Пурович головой не смог переправить в створ ворот навес с опасного штрафного.

Были и другие выпады у обеих команд. Украинец Пуканыч даже отправил мяч в сетку после флангового подключения Ярмаша. Правда, с внешней стороны. В свою очередь серб Иванович после углового размял Пятова ударом головой. Проиграл очередную дуэль голкиперу и Пурович.

Фото: Алексей Михайличенко – творец успеха молодежки на Евро-2006 (Getty Images)

Под занавес овертайма на хитрость пошел наставник украинской молодежки. Михайличенко вместо Пятова выпустил "динамовца" Рыбку, чтобы окончательно запутать балканцев. Свежему вратарю, однако, пришлось вступить в игру еще до послематчевой лотереи – Янкович отважился пробить через себя в падении, но кипер классно среагировал.

Не забивать команды сначала решили и в серии одиннадцатиметровых. Штатный исполнитель стандартов Украины U-21 Алиев неожиданно проиграл дуэль Стойковичу. К счастью, Рыбка сразу справился с еще одним ударом Янковича. Дальше украинцы только забивали – Фомин, Чигринский, Годин, Яценко, Максимов свои попытки реализовали. В свою очередь второй голкипер "сине-желтых" не пропустил шестой удар соперника – Пурович пробил выше и получил ярлык главного неудачника встречи...

Уже потом был проигранный Нидерландам финал (0:3), а часть исполнителей уехала на взрослый ЧМ-2006. В большом футболе, конечно, реализовали себя не все. За сладкой парой Алиева с Милевским закрепились слава пусть и талантливых, но гуляк, Пятов стал легендой "Шахтера", а Чигринского замучили травмы. Но до сих пор результат той команды оставался ориентиром для новых поколений. Команда Руслана Ротаня может присоединиться к старшим товарищам.