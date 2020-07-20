Бійка зі стріляниною у Києві: поліція відкрила справу

Фото: співробітник поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нападників на іноземних студентів затримали

Поліція відкрила кримінальну справу по факту бійки зі стріляниною у Києві. Так, на іноземних студентів було здійснено напад.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції.

"Двох учасників, що спровокували конфлікт із громадянами іншої держави, затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру за скоєння злочинів, за які передбачено до чотирьох років позбавлення волі", - вказано у повідомленні.

У поліції додали, що вчора на місці події правоохоронці встановили, що троє студентів - громадян іншої держави - очікували на таксі, а до них почали чіплятися молодики напідпитку.

"На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик", - зазначили у поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох правопорушників, яких упізнали потерпілі. Це уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України", - інформують правоохоронці.

Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим.

Нагадаємо, вчора компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт зі студентами з Конго.

Як писало РБК-Україна, у Подільському районі Києва стався конфлікт зі стріляниною між таксистом та його пасажиром, у результаті інциденту таксист отримав поранення.