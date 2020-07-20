ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бійка зі стріляниною у Києві: поліція відкрила справу

Київ, Понеділок 20 липня 2020 11:37
Бійка зі стріляниною у Києві: поліція відкрила справу
Фото: співробітник поліції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нападників на іноземних студентів затримали

Поліція відкрила кримінальну справу по факту бійки зі стріляниною у Києві. Так, на іноземних студентів було здійснено напад.

Про це повідомляє прес-служба столичного управління Національної поліції.

"Двох учасників, що спровокували конфлікт із громадянами іншої держави, затримано. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру за скоєння злочинів, за які передбачено до чотирьох років позбавлення волі", - вказано у повідомленні.

У поліції додали, що вчора на місці події правоохоронці встановили, що троє студентів - громадян іншої держави - очікували на таксі, а до них почали чіплятися молодики напідпитку.

"На зауваження припинити правопорушення незнайомці не відреагували та вчинили штовханину, у ході якої пошкодили авто, яке приїхало на виклик", - зазначили у поліції.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох правопорушників, яких упізнали потерпілі. Це уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України", - інформують правоохоронці.

Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим.

Нагадаємо, вчора компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт зі студентами з Конго.

Як писало РБК-Україна, у Подільському районі Києва стався конфлікт зі стріляниною між таксистом та його пасажиром, у результаті інциденту таксист отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КиївполициябійкаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся