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ГПСУ задержала совладельца книжных магазинов Львова, ОТЦК прокомментировал скандал

Среда 04 сентября 2024 12:52
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ГПСУ задержала совладельца книжных магазинов Львова, ОТЦК прокомментировал скандал Иллюстративное изображение (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Сергей Пышкин

Совладельца книжных магазинов "Книжный Лев" и "Плекай" Александра Рябчука направили в учебный центр для прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ), поскольку он не имел права на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского ОТЦК и СП.

Что произошло

Как рассказала менеджер магазина "Книжный Лев" Екатерина Иванова, Рябчук, 2 сентября, был задержан пограничниками на вокзале в Мукачево. После этого работники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) передали его в Мукачевский районный территориальный центр комплектования (РТЦК) и социальной поддержки (СП). Там мужчину отправили в поликлинику для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

После попыток обжаловать решение ВВК, поскольку Рябчук имеет существенные проблемы со здоровьем, против него и его жены сотрудники РТЦК якобы применили силу.

Зная о вызове полиции, а также заявление жены мужа об избиении, сотрудники РТЦК якобы заставили Рябчука написать заявление под запись на видео об отсутствии претензий. В частности требовали от его жены забрать заявление.

По словам Ивановой, связи с Рябчуком нет, а его местонахождение неустановлено.

Что говорят в ОТЦК

В ОТЦК подтвердили информацию о том, что Рябчука доставили в РТЦК и СП, однако отметили, что у мужчины не были обновлены военно-учетные данные. В то же время Иванова это отрицает.

После прохождения ВВК мужчину признали годным к военной службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах, медицинских подразделениях и тому подобное.

"После возвращения в РТЦК и СП мужчина требовал получить повестку по месту жительства и вызвал полицию. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, территориальные центры комплектования могут призывать граждан на военную службу независимо от места пребывания на воинском учете", - отмечают в ОТЦК.

Также в ОТЦК опровергли информацию о насильственных действиях со стороны представителей Мукачевского РТЦК и СП и добавили, что мужчина был призван на военную службу по мобилизации и направлен в учебный центр для прохождения службы в рядах ВСУ из-за отсутствия права на отсрочку.

"После консультации с адвокатом, который подтвердил правомерность действий, гражданин Александр Рябчук написал заявление об отсутствии претензий к РТЦК и СП. Адвокат, в свою очередь, ходатайствовала об оставлении поданных заявлений без рассмотрения", - пишет ОТЦК.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Одессе недавно мужчина угрожал работникам ТЦК во время проверки военно-учетных данных. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

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