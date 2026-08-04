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В ГПСУ объяснили, при каких условиях угроза из Беларуси станет реальной для Украины

13:17 04.08.2026 Вт
2 мин
Украина готовится к возможным сценариям
aimg Елена Чупровская
Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter. org. ua)

Угроза со стороны Беларуси станет реальной только при определенных условиях. Есть конкретный сценарий, после которого ситуацию сочтут опасной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона.

Когда угроза станет реальной

"Когда будут попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно по линии границы и устраивать какие-то провокации", - сказал спикер.

По словам Демченко, Силы обороны значительно усилили позиции на границе с Беларусью, и эти работы не прекращаются.

"К этому привлечены как инженерные подразделения Госпогранслужбы, так и в целом Сил обороны, этим работам также уделяют внимание и органы местной власти. Каждая составляющая вместе работают над тем, чтобы нарастить инженерные заграждения, включающие также уничтожение путей, по которым могли бы двигаться через границу", - рассказал Демченко.

Также специалисты работают над обустройством систем видеонаблюдения, фортификационные укрепления, а подразделения ВСУ наращивают минно-взрывные заграждения по наиболее угрожающим направлениям"

Среди основных направлений работы на границе:

  • нарастание инженерных заграждений и уничтожение путей возможного передвижения техники;
  • устройство систем видеонаблюдения;
  • возведение фортификационных укреплений;
  • наращивание минно-взрывных заграждений на наиболее угрожающих направлениях.

Напомним, ранее стало известно, что на границе с Белоруссией создают специальную кольцевую зону сдерживания. Эта работа длится уже некоторое время и продолжается параллельно с усилением инженерных укреплений.

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