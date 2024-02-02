В ГПСУ показали тренировки пограничников для противодействия вражеским ДРГ

Как рассказал глава ГПСУ Андрей Демченко, враг не оставляет попытки использования диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию.

Самым активным направлением, где фиксируется наибольшая активность ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются также в Харьковской и Черниговской областях.

"Между боевыми дежурствами пограничники постоянно тренируются для повышения уровня военной подготовки, тактических навыков, меткости стрельбы, направленные на выявление и ликвидацию угрозы со стороны противника. Обучение личного состава в выявлении и противодействии диверсионно-разведывательным угрозам является важной составляющей, включающей в себя также тщательный анализ, совершенствование системы разоблачения и эффективную координацию действий между подразделениями Сил обороны", - рассказал Демченко.

Также пограничники тренируются выявлять врага не только с земли, но и с неба. Аэроразведка регулярно совершенствует навыки во время работы днем и ночью.

Какая ситуация на границе с Украиной

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Между тем, на белорусской границе, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.

Как рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас угрозы Харькову со стороны России нет.